Is-sur-Tille - 4 - la visite du Colombier

Pour cette 4ème étape à Is sur Tille, je vous prpose de parler patrimoine.

La commune est une des rares à avoir encore un colombier de belle taille intact.

Il est à proximité de la rivière qui traverse la ville.

Et non, ce n’est pas la Tille, mais l’Ignon.

Nous allons profiter de la présence de René Perrat, membre de la société d'histoire de la Tille et de l'Ignon.