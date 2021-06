Syndicat des vins de pays charentais

Nous sommes aujourd'hui à Cognac afin de faire connaissance avec le " Syndicat des producteurs et de promotion des vins IGA (indication géographique protégée) Charentais.

Ce syndicat fédère les viticulteurs qui ont décidé de planter des cépages pour élever un vin de pays de qualité, de Charente et Charente Maritime, de l'île de Ré à St Sorin près de La Rochefoucauld en Charente.

Nous sommes reçus par:



Madame Tiphaine MARBOT, chargée de communication du syndicat.



Et Monsieur Guillaume ARHEREAU, technicien, ODG (organisme de défense et de gestion) et responsable environnement du syndicat.