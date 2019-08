Thierry Soret un des derniers artisans girouettier

Nous faisons la rencontre de Thierry Soret, habitant du Mage, dans l'Orne, il est l'un des derniers artisans girouettier de France. Il nous accueille dans son atelier, une grange, où il cohabite avec les hirondelles. Pas d'électricité, Thierry Soret travaille à l'ancienne. L'on utilisait autrefois principalement la girouette pour connaître la variation des vents, Aujourd'hui elle a surtout un rôle décoratif et identitaire. De très jolies scènes ornent les toits des maisons, notamment celle de Monsieur et Madame Moreau chez qui on découvre une passion pour la botanique et l'ornithologie.