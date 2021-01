Tournez manège !

Angers connut l'existence au début du siècle dernier et jusqu'en 1950 d'une industrie , liée à la fabrication de manèges . La plus connue fut celle de Fayolle avec des chevaux de bois , crées par un industriel , qui était aussi sculpteur ! Sur la place angevine , il ne reste que deux manèges de cette lointaine époque : au Mail , et au parc St Nicolas. Thierry Ménard est l'exploitant du manège du Mail - héritier d'une famille qui est là depuis 72 ans ! Il nous confie sa joie de voir son entreprise continuer avec ses enfants ! Il y avait à Angers un manège au jardin des Plantes ... il a été acheté et restauré par un particulier , Joseph Giboin. Il l'a retrouvé en pièces détachées dans le garage d'une brocante. Au Mail, Thierry Menard regarde passer toutes les générations qui ont toujours les yeux qui pétillent en voyant tourner le manège !