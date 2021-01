​A Trélazé, un hommage de 24 mètres de haut à la mémoire des ouvriers

Le projet concerne l’édification d’une cheminée, une construction qui « fera 24 mètres de haut et sera reliée avec une ancienne cheminée de 8 mètres par un voile de béton, cela nécessite 80 000 briques » détaille Pascal Reysset, le président de l’association.

« Pour le projet, nous avons fait appel à l’artiste Raphaël Zarka, explique-t-il. Il a souhaité recréer une structure de briques sur mesure qui vont permettre d'avoir une ouverture sur le ciel, c’est donc un lieu tout à fait exceptionnel, unique en France. »



Un appel au don



Pascal Reysset souligne que « c’est une œuvre complexe à réaliser qui coûte plus de 500 000 euros », il appelle donc les angevins à un « financement participatif » via la plate-forme kisskissbankbank (le lien est à retrouver en fin d’article).

L’ancienne manufacture a déjà obtenu le soutien financier des collectivités locales, mais aussi d’autres nombreux acteurs comme le ministère de la Culture ou la Fondation de France.



Le passé ouvrier important du site



A l’origine du projet, « Les amis des allumettes » rassemblent plusieurs associations dont celle des anciens ouvriers et ouvrières de la manufacture. Si le site accueillait historiquement des centaines d’ouvriers pour la fabrication d’allumettes, la manufacture est fermée depuis 40 ans. Les anciens ouvriers veulent donc « témoigner de la beauté de ce lieu » à travers ce projet de cheminée. Pascal Reysset souligne ainsi l’importance « de rendre hommage à tout ce travail et ce savoir-faire. »



Un lieu festif



La réhabilitation du site vise à la création d’un village urbain qui permettra d’accueillir 350 logements et 800 habitants. Ce changement est aussi un moyen pour le projet d’avoir un aspect festif. « Le projet va permettre au village urbain d’avoir un lieu pour les fêtes culturelles, pour la fête de la musique, pour le théâtre et les rencontres. Cet aspect nous paraît important en mémoire à tout ce qui s’est passé dans la manufacture. »

Pour faire un don :

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/participez-a-un-grand-projet-artistique-sur-la-manufacture-de-trelaze