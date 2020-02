Tremplin 92, pour revivre les JO d'Albertville en 1992

C'était en 1992, Albertville accueillait les Jeux Olympiques d'hiver. Un événement qui a marqué non seulement la ville mais aussi toute la Savoie. Un nouvel espace muséographique a ouvert en décembre dernier à la halle olympique avec une refonte totale de la scénographie. Son nom : tremplin 92. Objectif : Sortir de la vocation muséal et créer un espace à cheval entre lieu de mémoire et lieu de promotion. Anne-Charlotte de Becdelièvre est allée découvrir ce nouveau lieu en compagnie de Ludovic Bertagnolo, directeur de la maison des JO d’hiver.