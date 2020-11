Trésors et Patrimoine - 7 janvier 2021 à 12:03

Tous les premiers jeudis du mois à 12h et les premiers samedis du mois à 9h30

Découvrons notre histoire à travers le patrimoine et l’art religieux qu’abritent le Trésor et la Cathédrale de Liège. Nous aurons également l’occasion de découvrir les œuvres d’art des autres églises liégeoises et du Pays de Liège.