U comme Usselskirch

On aurait pu parler d’Uckange, Ueberkinger, Urbach ou même Urselbach… mais aujourd’hui ce sera Usselskirch.

Oui, oui, c’est bien en Moselle. A deux pas de tours de la centrale de Cattenom se trouve une tour beaucoup plus intéressante pour l’art sacré. C’est le vestige d’une église disparue sous les bombes en 1940. Usselskirch, fut l’ancienne église-mère des villages de Boust, Haute Parthe, Basse Parthe, Breistroff-la-Grande, Boler, Dodenom, Evange, et même de Roussy-le-Village et Roussy-le-Bourg.