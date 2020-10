Un arbre généalogique long comme ... le bras !

Classé au titre des Monuments historiques, l'arbre généalogique des Ducs de la Témouille, propriétaires du Chateau de Serrant, partait en miettes. Il vient d'être restauré et deux femmes l'une spécialiste en papier ancien, l'autre enlumineuse se sont penchées à son chevet et viennent d'être récompensées. L'occasion, avec un autre artisan d'art, ébéniste, de donner la parole à ceux qui oeuvrent dans l'ombre, et mettent leur savoir faire au service d'un mobilier qui constitue aussi un art de vivre.