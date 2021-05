Un chantier de restauration écologique à Dampierre dans le Jura

Les travaux ont été réalisés entre août et décembre derniers…

Situés sur la commune de Dampierre dans le nord-Jura, le bras mort de la Morte des Ilotes et le ruisseau de la Source, tous les deux connectés au Doubs, étaient envasés et banalisés.

Les diagnostics ont montré que la biodiversité y était en déclin et que leurs fonctions de filtres et d’épuration des eaux étaient altérées.

D’où ce chantier mené par le Syndicat mixte Doubs-Loue d’environ 300 000 euros, dont 70% ont été pris en charge par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Pour débuter cette nouvelle Carte Postale, Guillaume Rochon a interrogé le président du syndicat Etienne Cordier.