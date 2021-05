Un immense charnier square des Postes

Des recherches minutieuses furent entreprises dans des documents anciens pour trouver l'origine de tous ces squelettes. En 1815, les troupes autrichiennes avaient assiégé Grenoble, qui était vaillamment défendue par ses soldats et gardes nationaux. Les pertes chez l'ennemi, à découvert, furent très lourdes : plus de 500 militaires contre seulement 3 à Grenoble. Le général autrichien avait demandé une trève, pour enterrer, sur place, dans les glacis de fortifications, ses soldats tués. Le cimetière Saint-Roch, ouvert en 1810, étant submergé par les eaux et n'auraient sans doute pas pu accueillir tous les morts.