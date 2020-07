Un patrimoine singulier et vivant à Saint-Priest-en-Jarez

Invités : Michel Cossey délégué aux réseaux et aux monuments et Jacques Pellerin, adjoint à l'urbanisme, aux travaux et au bâti de la commune de Saint-Priest-en-Jarez



Posséder un bel élément architectural original c'est un privilège pour une commune, le faire vivre et l'entretenir c'est un défi que nous présentent nos 2 invités en évoquant la "villa" Saint Michel.

Ils nous la présentent, évoquent son origine, nous la font visiter et anticipent sur son futur