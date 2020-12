Un tableau hivernal pour pallier le manque de nature !

Le peintre d’aujourd’hui est Milanais, né vers 1527. Il a travaillé un peu sur la cathédrale de Milan où on reconnait son talent. Il est rapidement appelé à Prague pour devenir le portraitiste de la famille de Maximilien II de Habsbourg.

Mais il ne fait pas que ça comme de nombreux artistes à l’époque moderne. Il s’occupe de la collection des peintures de la famille. Il organise aussi des grandes fêtes en dessinant des costumes, des chars et des décors dont on a les traces. Il a même inventé une méthode d’écriture de la musique à l’aide de la couleur.

Un tableau au rôle diplomatique ?

C’est un cadeau de Maximilien II pour l’électeur Auguste de Saxe qui avait aidé à l’élection de son fils Rodolphe au trône du Saint-Empire. D’ailleurs les armes de l’électorat de Saxe sont cachées dans le tableau.

Mais il y a un autre sens. Dans ce tableau il y a énormément d’éléments de la nature. Il s’agit de montrer que les Habsbourg règnent sur l’ensemble de la création, animaux et végétaux compris. L’abondance des fruits de la terre et le cycle éternel des saisons permettent d’affirmer fortement la permanence de leur pouvoir face aux désordres religieux.

Nous avons à faire à un portrait phytomorphe. C’est un gros mot pour dire un portrait avec uniquement des végétaux. Il s’inspire des caricatures de Léonard de Vinci et de Jérôme Bosch. Le tableau de ce matin est le premier d’une série de quatre.

Une œuvre aux multiples symboles

On y voit un profil de vieil homme. Mais quand on s’approche, on se rend compte qu’il ne s’agit pas d’un homme mais d’un tronc d’arbre noueux. Sa barbe est rendue par des petites radicelles, des petites racines, sa bouche est faite de deux gros champignons blancs, peut-être des pleurotes. Il y a aussi du lierre pour figurer les cheveux mais le lierre est aussi un symbole de fidélité, pour bien rappeler à l’électeur de Saxe son intérêt. Pour éclairer le tableau, on trouve aussi un citron et une orange comme une cravate autour du cou de l’homme.

Il s’agit d’une allégorie de l’Hiver qui est le premier de la série des saisons. Ce tableau fait face à la jolie jeune fille du printemps. En quelque sorte le peintre nous annonce que l’hiver finira. Il y a deux séries des saisons mais il existe aussi une série sur les éléments dont il reste le feu et la terre. Une série sur les métiers avec un bibliothécaire et un juriste. Et enfin un tableau qui mêle sa carrière de portraitiste officiel et de caricaturiste avec un portrait de Rodolphe II en Vertumne, un roi d’Etrurie composé de courge, de concombre avec des joues en forme de poire. Comme quoi on peut être empereur et ne pas avoir peur du recul.

La toile de ce matin c’est l’Hiver de Guiseppe Arcimboldo, que j’ai choisi pour célébrer les premières neiges de l’année. Vous pouvez voir cette toile et les trois autres saisons au Musée du Louvre.