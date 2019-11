Un Vendéen au levant : Narcisse Bouron observateur du peuple druze

Nous suivons les traces d’un militaire de carrière vendéen. Un fils de Sainte-Hermine, Narcisse Bouron (1886-1974). Un milieu modeste, une éducation religieuse marquante, une carrière dans les armes stoppée par près de dix ans de captivité militaire au cours des deux guerres mondiales, et une affectation de deux ans en Syrie qui le marqua à jamais. Pour oublier la captivité, les souffrances familiales, les désillusions de la défaite, et les désabusements de la fin d’une époque, l’homme a pris la plume. L’homme ne parlait pas mais écrivait. Et c’est un réel talent d’écrivain qui lui a fait produire : poésie, romans, théâtre et études historiques. Ses ouvrages les plus célèbres furent ses observations sur les minorités druzes de Syrie, un réel attachement pour ce peuple issu de son expérience dans l’armée du Levant.