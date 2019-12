Un vendredi dans l'Histoire - 3 janvier 2020 à 12:15

Sébastien Wagner

Historien de formation, j'ai créé en 2011 les Éditions des Paraiges, maison indépendante et généraliste ancrée en Lorraine et qui comptent aujourd'hui près de 200 titres au catalogue et de nombreux prix littéraires. Je conçois le métier d'éditeur avant tout comme celui d'un passeur de textes.Directeur des Éditions des Paraiges