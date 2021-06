Nous sommes aujourd'hui à 50 km d'Angoulême près de Jonzac à Montizeau Commune de Saint Maigrin en Charente Maritime.

Nous allons faire la connaissance d'un viticulteur passionné et engagé. Passionné par son métier d'hommes de la vigne depuis cinq générations et engagé comme président du syndicat et promotions des vins de pays Charentais.