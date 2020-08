Un voyage en Touraine: château, randonnée et village fleuri

>La Touraine autrement! Loin des grands châteaux de la Loire, des restaurants gastronomiques et des caves pleines de grand cru, la rédaction de RCF en Indre et Loire vous propose de découvrir des aspect moins connu du patrimoine historique et naturel Tourangeaux.





Un château familial, une randonnée sur les traces de Saint Martin et un village en fleur: c'est le programme de la ballade que nous propose Valentin Bonjean.