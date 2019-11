Une archéologue reconstitue l'architecture sonore de Notre-Dame de Paris

L'INTERVIEW / La reconstitution sonore de Notre-Dame

Le 15 avril 2019, un incendie majeur ravage une partie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, détruisant la flèche, les toitures de la nef et du transept, et la charpente. Le soir-même, la décision est prise de reconstruire cette cathédrale dans un délai de cinq ans. Une archéologue sonore a été dépêchée sur le chantier pour reconstituer ce qu'on appelle l'architecture sonore initiale de Notre-Dame avant l'incendie. Découverte de ce métier-passion qui nous remonte dans le passé et nous avance dans le futur.

ÉCOUTER ► Mylène Pardoen, archéologue sonore, musicologue et experte scientifique pour la restauration de Notre-Dame de Paris, est l'invitée de Melchior Gormand.

L'INSTANT CULTURE

Une grande exposition autour de l'œuvre littéraire de Giono au Mucem.

AU MENU EGALEMENT

• Les Décodeurs de l'Europe, avec le soutien de la Commission Européenne / La transition énergétique en Europe

• Ça fait du bien d'en parler avec Bernard Devert, fondateur d'Habitat & Humanisme / L'avent pour s'avancer vers ceux que la société éloigne

• Tous éducateurs, avec le think tank Vers Le Haut / Lutter contre la dispersion, un défi pour l'éducation