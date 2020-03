Une découverte du juriste Tiraqueau à travers ses traités

Fontenay-le-Comte, cité des Illustres, a vu naître en son sein des grands noms de la Renaissance en France. L’un deux, le « très docte » juriste André Tiraqueau, protecteur de Rabelais, sommité du Droit en son temps et pour plusieurs siècles, peut se redécouvrir à travers ses nombreux ouvrages. C’est ce qu’a proposé récemment au public fontenaisien, Marie-Gabrielle Giroire, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine, responsable de Fontenay Ville d’art et d’histoire. Elle a fait découvrir pendant une demi-heure deux livres, issus du fonds ancien de la Médiathèque de Fontenay, signés André Tiraqueau.



Une rencontre et une découverte autour du livre ancien, exceptionnelles ! La qualité remarquable, la taille étonnante des livres a fait de cette séance un moment atypique. Nous avons posé notre micro à côté d’elle pour redécouvrir les œuvres et la vie de Tiraqueau.