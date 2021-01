Une decouverte du sanctuaire de Rocamadour, dans le Lot 2/3

Thierry Lyonnet poursuit la visite du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour en compagnie du père Florent Millet, vicaire général du diocèse de Cahors et Laurence du Peloux, responsable des guides du sanctuaire.

Cette citadelle de Dieu accrochée à la falaise, accueille près d'un million de visiteurs par an. Une majorité de touristes, mais encore quelques pèlerins qui viennent déposer leur fardeau aux pieds de la Vierge Noire de Rocamadour.



La Vierge des marins

Nous retrouvons le père Florent Millet, accompagné d'un petit groupe de visiteur dans la chapelle Sainte Anne du sanctuaire de Notre Dame de Rocamadour, entre autres protectrice des marins. Le sanctuaire est à plus de 350 kms de la première mer et pourtant Notre Dame de Rocamadour a une place importante dans le coeur des marins. D'où vient ce lien particulier ? "On n'en sait rien" répond le père en ajoutant "on sait juste qu'il y a eu des événements mais on ne sait pas comment cela à commencer."

Cela pourrait venir d'Henri II Plantagenêt, duc d'Aquitaine et futur roi d'Angleterre, qui avait une dévotion pour la Vierge Noire. Il fit construire sur ces terres finistériennes, à Camaret, une chapelle dédiée à Notre Dame de Rocamadour. Comme le raconte le père Millet, "les marins, encore aujourd'hui, lorsqu'ils sortent de la rade de Brest, la dernière chapelle qu'ils vont voir ça va être la chapelle à Notre Dame de Rocamadour et ils vont aller la prier et confier leur pérégrination."





La Vierge Noire du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour

Le Québec et Rocamadour

Le lien entre le Québec et le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour vient d'un miracle qui encore une fois à un rapport avec la mer mais surtout un marin et pas n'importe lequel : Jacques Cartier. Alors qu'il arrive dans les eaux du Saint-Laurent, en février 1536, son bateau est coincé par les glaces, pendant la longue attente une trentaine de ses marins tombent malades à cause du scorbut.

Grâce à leurs prières à Note-Dame de Rocamadour, ils vont être sauvés.

Jacques Cartier avait promis de venir à Rocamadour s'il voyait les terres françaises à nouveau. Un tableau de ce miracle maritime est dans le sanctuaire.

Depuis il y a une importante dévotion à Notre-Dame de Rocamadour à Québec où un édifice en son honneur fut également construit.