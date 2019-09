Une trentaine de monolithes découverte dans le Puy-de-Dôme

Pour cette première chronique patrimoine, laissez-moi vous parler archéologie, avec cette information qui nous a été dévoilée à la fin du mois d’août : la découverte dans le Puy-de-Dôme, à Veyre-Mouton exactement, entre Clermont-Ferrand et Issoire, d’une trentaine de monolithes en basaltes enfouies sous des mètres cube de terre. Et cela à l’occasion de fouilles menées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, avant le début des travaux d’élargissement de l’autoroute A75.

Cette trentaine de menhirs, qui n’ont pas encore été datés, forme un alignement rectiligne à la manière de ceux de Carnac, en Bretagne. C’est la première fois que de tels monolithes sont mis au jour en Auvergne, et plus largement dans le centre de la France. Les archéologues de l’Inrap pensent qu’ils ont été abattus et poussés dans de grandes fosses recouvertes de terre. Une élimination qui pourrait avoir pour cause un changement de peuplement ou de croyance. Ou les deux.

C’est une découverte très importante pour l’archéologie, mais qui met aussi une nouvelle fois la lumière sur les fouilles préventives. Qu’est-ce donc que les fouilles préventives ? Il faut d’abord se souvenir d’un temps pas si lointain, où les entreprises du BTP - Bâtiment et travaux publics -, les promoteurs ainsi qu’un très grand nombre de maires se dépêchaient de se débarrasser discrètement de tous les vestiges archéologiques que les pelleteuses mettaient au jour. Car en parler signifiait pour eux l’arrêt du chantier, des fouilles, etc.

Bref, un retard qui pouvait coûter très cher au commanditaire. On imagine aisément la masse de témoignages archéologiques passés ainsi par pertes et profits. En 2001, le législateur y a enfin mis le holà. Avant chaque chantier immobilier ou d’urbanisme, une commission d’expert juge s’il y a lieu ou pas d’entreprendre des fouilles préventives. Les archéologues de l’Inrap, mais pas que, car beaucoup de villes ont maintenant un service municipal dédié, ont aussi appris à aller vite. Ils creusent, répertorient, documentent, collectent et confient leurs découvertes aux musées, avant que l’excavation soit comblée, ou soigneusement recouverte, selon son importance archéologique. Et cela aux frais du maître d’ouvrage.

Au fil des années, une France inédite et insoupçonnable a été ainsi révélée, semée de tombes mérovingiennes, de mosaïques romaines, de vestiges de la guerre 14-18, et même d’un galet préhistorique gravé, vieux de 12000 ans, unique en son genre, comme à Angoulême en juin dernier, dans le quartier de la gare. Et cela ne fait que commencer !