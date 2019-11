Vendée 1794-1796 : à la recherche de la paix

Très tôt au cœur des mois tragiques où sévissaient dans la Vendée militaire les « Colonnes infernales », le Comité de Salut Public et les Conventionnels comprirent qu’ils n’obtiendraient ni la paix, ni la soumission des départements insurgés. C’était un échec. Dès lors, la pacification de la Vendée commença. Paradoxalement, elle se mit en marche dans des départements où la guerre faisait encore rage, où les ruines des maisons brulées étaient encore chaudes. Une pacification fragile, faite d’amnisties, de traités, d’indemnisations, de paix religieuse, mais aussi de reprises d’armes souvent violentes. Mais au cœur de cette pacification, la République, chose inédite, s’abaissa à négocier avec les armées de Charette et de Stofflet. Les Vendéens perdirent militairement mais gagnèrent la paix civile et religieuse.