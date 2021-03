Artiste maudit et incompris, esprit sensible et torturé, Vincent Van Gogh (1853–1890) est devenu une légende. Réputé inclassable, il appartient pourtant à la mouvance postimpressionniste, tout comme son ami Paul Gauguin. Avec sa palette vive et sa touche exaltée, il apparaît aussi comme un précurseur du fauvisme et de l’expressionnisme tout en se rapprochant du symbolisme par sa conception mystique de l’art. Peintre infatigable mort à 37 ans, il a produit plus de 800 toiles. Associant réflexions sur la forme et sur la couleur, la démarche de Vincent Van Gogh incarne parfaitement le génie de l’art moderne.