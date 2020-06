Virginie Barret, propiétaire de la maison canoniale Saint Maurille

" Cet été , je visite la France" est le slogan de nos vacances . On peut aussi dire : " cet été , je visite Angers " et notamment le plus vieux quartier de la ville : la Cité . Et au coeur de celui ci , une maison canoniale Saint Maurille . Cette vieille demeure , qui domine la Maine et a une vue superbe sur la Doutre , ouvre aujourd'hui ses salons à des réunions , des diners . Sa propriétaire , Virginie Barret, raconte comment elle gère ce patrimoine familial , qui l'a conduit sur les banc de la fac pour apprendre les régles de securité d'un accueil public !"