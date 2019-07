Visite d'une safranerie

Gastronomie et plus particulièrement assaisonnement. A l'écoute de ce mot, on pense souvent au sel, au poivre, à la ciboulette....Mais a-t-on l'habitude d'utiliser du safran, une épice peu connue...D'où vient-elle, comment la cultive-t-on, c'est ce que nous découvrons en pleine nature riche et verdoyante avec Jean-Christophe Baudot responsable de la safranerie.