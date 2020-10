Visite et atelier héraldique avec Philippe Roger

L'héraldique, c'est une science auxiliaire de l'histoire et de l'histoire de l'art. Elle nous permet de parler et d'échanger de manière concise sur la manière dont se représente une famille.

Les couleurs, les métaux utilisés ainsi que les emblèmes et symboles sont codifiés et leur signification établie au XVIIe siècle. Au Mans, l'émail Plantagenêt est l'une des plus anciennes traces de l'héraldique en France et en Europe.



©Ville du Mans - Émail Plantagenêt



L'héraldique son histoire et ses codes

On parle de blason alors qu'on devrait pas. Pourtant, cette faute de langage est largement admises et utilisée de tous. Mais le terme approprié est "arme" ou "armoiries".

Son apparition date du XIIe siècle, mais la signification de tous ces élémnts distinctifs des familles n'apparaît qu'au XVIIe siècle, donc bien plus tard.

L'utilisation des armoiries se démocratise est se trouve même utilisé par toutes les couches de la sociétés, mais aussi par les collectivités. On aperçoit les armes de la ville du Mans sur les panneaux de rue de la cité Plantagenêt ou sur les plques d'égout. On trouvera aussi les armoiries du département de la Sarthe sur la Maison Saint-Jacques, dans la rue des Chanoines.



©Maximilien Cadiou - plaque de la Rue des Chanoines avec l'arme de la Ville du Mans (en haut à gauche)

Tout le centre historique en est rempli ! Quand vous arpenterez de nouveaux ces rues pavées, levez les yeux, prêtez attention aux pans de bois, à certaines fenêtres et sur le haut des façades de pierre. Vous pourrez également en voir plusieurs au sein même de la Cathédrale Saint-Julien.

Pour lire un blason, vous partirez du fond vers les couches les plus extérieures. Des couleurs simples, deux métaux, l'or et l'argent et des règles d'associations avec lesquelles il faudra se familiariser afin de réaliser son propre blason.



Un atelier pour faire ses propres armoiries

Précédemment proposé aux enfants, l'atelier héraldique se décline désormais pour les adultes. Dans le cadre d'une journée complète dédiée. Après une visite à l'extérieur, vous aurez l'occasion de réaliser vos propres armoiries en fonction de votre nom de famille, de vos valeurs et de vos traits de caractère.

Les visites-ateliers héraldiques débuteront à partir du début du mois de novembre avec la Maison du Pilier Rouge.

Réservations au 02 43 47 40 30 ou sur leur site internet