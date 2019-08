Visite guidée Chateau de Kergrist Episode 2

La visite continue au château de Kergrist en pays de Lannion. Le propriétaire Corentin Huon de Pénanster, fait découvrir aux visiteurs les différentes pièces du château. Un parcours entre objet d'un autre temps et histoire de la vie de château.

Un reportage d'Emeline Mauro.



Vous pouvez découvrir le château de Kergrist jusque fin septembre lors des visites organisées à la propriété. Rendez-vous toute la semaine, de 11h à 18h. Le château propose aussi l'accueil de réceptions et de mariages, plus d'information au 02 56 39 57 97.