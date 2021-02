Visite virtuelle au Musée des 24 Heures du Mans

L'exposition Porsche 917 du Musée des 24 Heures du Mans se visite virtuellement !



Quand vous ne pouvez vous rendre au musée, c'est le musée qui vient à vous. C'est le créneau défendu par le Musée des 24 Heures du Mans pour la découverte de l'expositiion temporaire "Porsche 917, Made for Le Mans" grâce à des vidéos. Les lieux culturels étant fermés pour cause de crise sanitaire, Mathilde Blot, chargé de valorisation et des visites guidées du service Culture et Héritage de l'Automobile Club de l'Ouest, nous dévoile les secrets de cette initiative qui s'adresse à tous les publics en attendant de pouvoir de nouveau pousser la porte des musées.