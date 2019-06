Xavier de Richemont : peintre video des facades de cathedrales

Xavier de Richemont est peintre vidéo . Connu dans le monde entier , il vient d'installer ses studios à Angers . Il donne des couleurs et de la vie aux facades des cathédrales et des Palais de Mexico ou en Inde . Un travail qui nécessite de s'immerger dans l'histoire des lieux , et la maitrise des outils informatiques les plus sophistiqués . Pour Noël en Anjou , il dit quel batiment il aimerait animer .