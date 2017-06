Paul Koepfler, passeur et rÃ©sistant 2/3

Malgré l’interdiction des autorités, mille personnes participeront à ses funérailles. Soixante-huit ans plus tard, Marie Claude Pelot raconte...

Paul Koepfler hait l'Occupant et veut rejoindre de Gaulle. Le destin l'arrête à Poligny (Jura) et le conduit au «bureau militaire de la mairie» qui transgresse en secret les ordres de Vichy et prépare la revanche. Il s'engage et accomplit son premier acte de résistance en devenant passeur. Kopfler a du talent et de l'énergie, il a des alliés dans la population qui connaît sa totale abnégation et la sincérité de son patriotisme. Passeur, agent secret, rien ne lui résiste, ses tactiques sont efficaces; il est partout et nulle part. Son audace, son habileté, son intelligence exaspèrent les Allemands qui le condamnent à mort par contumace. Ce livre raconte la vie trop courte, intense et dramatique de ce héros méconnu de la Résistance. Authentiquement historique, solide, complexe et émouvant, ce récit dévoile aussi les dessous du rendez-vous qui lui fut fatal.