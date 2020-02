Paul Vacca - Marie Hindy

Nous serons bien là encore ce vendredi avec pour invités le romancier et essayiste Paul Vacca pour découvrir " les vertus cachées de la bêtise", un essai en compagnie de Christophe Lagorce

Marie Hindy nous présentera l'édition 2020 du festival "Bruissements d'Elles".

Et nous vous parlerons de " La nuit des Gitans" qui sera le 7 mars sur la scène de l'Espace Malraux et vous pouvez gagner vos places sur RCF.