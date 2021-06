En juin, j’ai choisi de quitter Limoges et partir ailleurs dans le Limousin à la encontre d’une personne qui, en Creuse, plus précisément à la Souterraine, oeuvre quotidiennement pour encourager et accompagner celles et ceux qui entreprennent et soutiennent ainsi l’économie du territoire Limousin. Mon invitée du mois est donc Candie Guerinet, l’animatrice de la pépinière d’entreprises locales répondant au nom évocateur de PeP’S 23. Elle nous dit tout sur son parcours, les activités et l’actu de la pépinière… Bref ! Candie termine cette première saison de Créascopie en nous partageant une nouvelle fois enthousiasme et passion.