Persée et Andromède (2/2)

Persée et Andromède se marièrent et célébrèrent leurs noces par un banquet. Mais malgré la liesse générale, Phinée, l'oncle d'Andromède, exigea qu'on lui rende la mariée, qui lui avait été promise au départ. Devant le refus de Persée et du roi Céphée, Phinée choisit de reprendre Andromède par la force.