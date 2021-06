Petit guide pratique pour gérer crise et émotions négatives

La chronique expo

Cette semaine, Colette Dasse - Hartaut nous emmène au Centre du Graphisme d’Echirolles. Jusqu’au mois d’août, il accueille l'exposition “L’art déconfiné des confinés”.

Un recueil d'œuvres produites par les citoyens du monde entier, l’an dernier, lors du premier confinement.

Ici, pas de restrictions, les formats et les supports sont libres et personnels, à l’image du ressenti de chacun durant de cette période compliquée.



Le coup de coeur du libraire

"Ce n’était que la peste”, c’est le nom de l’ouvrage que nous présente Claire Criscuolo, de la librairie Arthaud. Une nouvelle éditée récemment par Gallimard mais qui a initialement vu le jour en 1988 sous la plume de Lioudmila Oulitskaïa. Un livre qui nous plonge dans un période sombre et méconnue de l’histoire soviétique et qui questionne les concepts de liberté et de sécurité. Incroyablement actuel !



Le témoignage

Alexandre Mulliez a vécu en 2009 une grande crise personnelle et professionnelle. De ce burn out est né un livre, tout d’abord laissé à l’état d’ébauche puis finalement terminé durant la crise sanitaire.

Un guide simple, pédagogique qui permet à chacun, quelque soit l’ampleur et le déclencheur de sa propre crise de gérer au mieux ses émotions et son mental.

“Autocoaching en situation de crise” nous permet, en cette période actuelle encore incertaine, de développer quelques trucs et astuces pour affronter le monde qui nous entoure.