Petites piques d’une ville à l’autre

(c’est même pour cela qu’il n’est pas ridicule de dire « Haut-Rhin » et « Bas-Rhin », même si la carte Michelin met le haut en bas).

Le proverbe signifie qu’on est indifférent aux choses dont on ne subit pas de préjudice.

Ce ne sont pas les chaussures ou les vêtements qui font l’élégance, mais aussi la manière de les porter.

Et on est toujours un peu ridicule quand on se donne des airs qui ne correspondent pas à la condition où on vit.

La « variante strasbourgeoise, assurément, est un peu méchante…