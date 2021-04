Pétrarque et Laure , des amours légendaires 2/2

Au premier étage du musée:

Une collection fabulatrice de portraits de Pétrarque et Laure épouse les courants et les modes de chaque époque. Elle témoigne de l’extraordinaire imaginaire collectif qui s’est développé autour du chromo des amants. Un fonds d’éditions anciennes, du XVe au XIXe siècle, présente le versant en langue italienne de l’œuvre du poète : son célèbre Canzoniere et ses Trionfi de même que ses traités en latin : le Bucolicum carmen, le Secretum, le De vita solitaria…

Le propos muséographique porte sur la naissance et l’essor du mythe littéraire et restitue le caractère de lieu inspiré que fut la Fontaine-de-Vaucluse à travers de nombreux dessins et gravures.



Au second étage du musée:

Ttransformé en 2005 en salle d’exposition, présente le « trésor des eaux », ensemble de monnaies antiques découvertes en 2003 dans le gouffre.

Ce trésor de la Fontaine évoque cinq siècles d’offrandes vouées au culte de la mystérieuse résurgence, du Ier siècle avant J.- C. jusqu’au IVe siècle de notre ère. Le site de la Fontaine-de-Vaucluse a toutes les composantes des grands archétypes sibyllins du bassin méditerranéen avec l’analogie du climat, de la végétation, du relief et du ciel. Comme à Delphes, on y décèle un culte primitif des eaux et du gouffre.

Ce trésor métaphorique des eaux a inspiré, depuis la réouverture du musée en 1985, de nombreux artistes contemporains - Claudine Aspar, Jean-Paul Dumas-Grillet, Sandra Martagex, Till Neu, Jean-Claude Rousseau… - qui ont laissé, au travers de leurs œuvres exposées, les traces de leurs passages.

