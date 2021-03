Philibert Vrau et Camille Feron Vrau : les futurs saints lillois ?

Qui étaient Philibert Vrau et son beau-frère, Camille Féron Vrau, pour qu'on en parle plus d'un siècle après leur mort ? Deux grands bienfaiteurs de la ville de Lille ? Deux visionnaires? Deux croyants particulièrement fidèles ? Aujourd'hui, des hommes et des femmes maintiennent leur mémoire vivante et espèrent voir un jour ces deux hommes de foi béatifiés. Elise Le Mer a suivi les traces de ces personnages à qui les lillois doivent de nombreux monuments, écoles, églises et même une université.