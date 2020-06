Philippe Claudel, écrivain, cinéaste, juré Goncourt, une âme lorraine pas grise

Nous disons pour la seconde fois "Bravo et Merci" Philippe Claudel avec la participation de ses amis comédiens, le duo vedette de sa pièce "Compromis" dont les représentations ont cessé en tournée et sans compromis à la mi-mars 2020 en raison de la Covid, Pierre Arditi et Michel Leeb. Philippe Claudel est également questionné par un autre "petit Claude", un prêtre, Gérard Claudel.

2/2