Philippe Collin pour sa BD "La Patrie des Frères Werner" aux éditions Futuropol

Après l'immense succès de sa précedente Bande dessinée " Le voyage de Marcel Grob" sur l'histoire des "malgrés nous" , l 'historien Philippe Colin et le dessinateur Sébastien Goethals publient une nouvelle BD intitulée ""La Patrie des frères Werner " aux éditions Fuituropolis . Une plongée dans l'Allemagne de l'Est de l'après guerre , dans les pratiques de la Stasi et dans un match de foot mytique : l'affrontement en 1974 de la RFA et de la RDA