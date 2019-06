Philippe Le Monnier, écrivain et photographe

Philippe le Monnier est à la fois écrivain, chercheur dans le domaine de la marche sur les chemins de pélerinage et autres trajets, photographe et écrivain . Après les deux tomes des carnets du marcheur de bretagne" et du marcheur di tro breizh", il s'est penché sur le chemin qu'a effectué Saint Ignace de LOYOLA quand il n'était encore qu'Inigo, un soldat blessé pérégrinant, à la recherche du Christ . Il a lui même emprunté un long chemin en essayant de comprendre l'homme qui se cachait derrière le fondateur de l'ordre de Jésus.