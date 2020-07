Philippe Lonzi : Artiste de la géométrie et du travail du métal

Philippe LONZI est sculpteur et peintre à Castillon du Gard.

Son passé professionnel d'électronicien et d'informaticien l'a formé à la rigueur et au travail très structuré.

Mais il a aussi de la créativité et de l'imagination, c'est pour cela qu'avec l'aide de sa technique, il est devenu artiste.

Son matériau privilègié est le métal avec lequel il fait des oeuvres très géométriques qui nous font pensé à Vasarely.