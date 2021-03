Amour de la musique et l’énergie humaine

Violon solo super-soliste de l’Orchestre National de Montpellier Occitanie, invitée comme Konzertmeister par de nombreux orchestres, sollicitée sur les grandes scènes européennes, asiatiques et américaines, Dorota Anderszweska nous révèle son amour de la musique entrant en résonance avec les vibrations les plus intimes de notre aspiration affective et spirituelle. Elle interprète au violon elle-même, accompagnée au piano par son frère, Piotr Anderszweski, le Liebesleid du compositeur autrichien Fritz Kreisler, qu’elle apprécie particulièrement, support musical de son entretien.