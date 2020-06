Cette beauté qui nous sauve

"La beauté sauvera le monde", a dit Dostoïevski. Beauté que Fabrice Midal définit par "plénitude d'être". "Un être ou quelque chose est beau lorsqu'il irradie, qu'il apparaît plus pleinement. La beauté est de l'ordre du mystère de l'être et même du spirituel et non de l'extérieur des choses." Pour Fabrice Midal, la beauté n'a rien à voir avec l'esthétisme avec lequel on peut la confondre. Ce dernier est de l'ordre du plaisir que l'on peut avoir ou ressentir d'une chose. Impossible en effet "de guérir une âme" par l'esthétisme simple...



La beauté est avant tout une expérience spirituelle

Une expérience de vérité

"La beauté nous appelle, elle nous attire, elle est indispensable." Le philosophe nous parle de la beauté comme d'une "expérience de vérité et une véritable sanctification de la réalité nécessaire à l'homme pour vivre dans le monde". La beauté est avant tout une expérience spirituelle. Et c'est bien le sens des mots de Dostoïevski "sauver le monde".



Encore faut-il savoir l'accueillir

"La beauté nous renvoie à une qualité d'être", nous explique Fabrice Midal. Savoir déceler "ce qui semble inutile" et qui "est au fond le plus précieux". Considérée comme inutile, la beauté du monde est saccagée, ce qui détruit profondément notre humanité. "L'interchangeabilité des êtres et des choses" proposée par notre monde est contraire à cette beauté qui porte en elle son unicité.

Émission d'archive