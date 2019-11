Chemins de pensée - Les neveux de René - 18 décembre 2019 à 19:30

Tous les premiers mercredi du mois à 20h00 Tous les troisièmes mercredi du mois à 19h30

"Pauvre et nue", telle est la philosophie : même si elle est l'objet d'une curiosité grandissante, souvent la philosophie intimide... Pour vous rendre sur le site de l'émission actuel : https://rcf.fr/vie-quotidienne/psychologie/chemins-de-pensee Cette émission fait le pari, énoncé un jour par Descartes, que "le bon sens est la chose du monde la mieux partagée". En compagnie des auditeurs, nous cherchons à parcourir les chemins de pensée de la philosophie à partir des textes, lus, non comme des dogmes, mais comme des ressources pour réfléchir sur notre temps souvent menaçant, détraqué, incompréhensible. Nous prenons le temps de penser notre temps avec le calme et la pondération qui s'imposent. Nous sommes les neveux de René. Vos réactions sont les bienvenues : philo@rcf.fr