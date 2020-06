Chronique Prends bien soin de la vie 6

6 : l’urgence de l’écologie extérieure

T’est-il arrivé de savourer un livre « jusqu’à la moëlle » ?

Découvre avec RCF cet ouvrage extraordinaire « prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature » et paru aux Editions l’Iconoclaste.

Pendant 3mn, je t’invite à t’asseoir et à faire silence, puis à répéter en conscience : « Le mieux être que je ressens dans la nature est proportionnel à la multiplicité des espèces de plantes et des chants d’oiseaux »