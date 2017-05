Houellebecq, l'Ã©crivain du manque de Dieu

Il y a chez Michel Houellebecq "une inquiétude métaphysique réelle". On le dit provocateur, pornographe, clown triste, prophète d'un monde désenchanté. Le romancier et chroniqueur d'une condition humaine parvenue à son stade ultime, condamnée à la déchéance, a vu son dernier roman "Soumission" (éd. Flammarion, 2015) paraître le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo. Houellebecq, "un homme qui éprouve très violemment le sentiment de l'absurde", dit de lui Jean-Noël Dumont. Avec "Houellebecq - La vie absente" (éd. Manucius), le philosophe consacre un essai à une œuvre qui n'est pas celle d'un désespoir mais d'une absence de Dieu.



"Dimanche matin, je suis sorti un petit peu dans le quartier ; j’ai acheté un pain aux raisins. La journée était douce, mais un peu triste, comme souvent le dimanche à Paris, surtout quand on ne croit pas en Dieu."

Michel Houellebecq, "Extension du domaine de la lutte" (éd. Maurice Nadeau)

éprouver l'absence de dieu

L'écrivain a beau avoir l'air d'un dandy défraîchi, et prendre la pause du désespéré, pour Jean-Noël Dumont qui ne cache pas son admiration, "ce n'est pas seulement une pause", justement. Car il y a selon lui dans tout l'œuvre de Houellebecq une interrogation en creux, celle de l'absence de Dieu. "La question qui court tout au long des livres de Houellebecq, c'est comment vivre dans un monde dont Dieu est absent?" Ce qui ne fait pas de l'écrivain un athée, car plutôt que de nier l'existence de Dieu, l'auteur de "Soumission" semble en éprouver l'absence. Or, "on n'éprouve l'absence que de celui dont on désire la présence".



"Il n'y a pas de littérature du non-sens"

croire en la beauté

Le premier roman de Houellebecq, "Extension du domaine de la lutte" avait "éblouit" Jean-Noël Dumont, "par la pertinence de son jugement et la qualité de l'écriture". À l'opposé d'une posture romantique, Michel Houellebecq décrit des vies où les serments n'ont plus de valeur et où plus rien ne semble pouvoir réveiller l'homme, pas même le beau. Reste la littérature et l'esthétique de l'œuvre. On a pu dire de lui qu'il était l'écrivain du non-sens. Mais "il n'y a pas de littérature du non-sens, obserne Jean-Noël Dumont, la littérature sauve toujours son objet: si lamentable soit-elle, une vie dès qu'elle est racontée prend sens."