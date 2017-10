Jacob Böhme, le mystique inclassable

Quand on parle de Jakob Böhme, il y a ceux entendent son nom pour la première fois ou ceux qui ne connaissent que les images d’Épinal du petit cordonnier devenu penseur. Hegel l'a certes désigné premier philosophe d'Allemagne. Pour David König Jakob Böhme n'était pas un intellectuel mais un penseur, un inclassable. Il lui consacre une biographie intitulée "Jacob Böhme" (éd. Cerf).



Jakob Böhme se distingue des autres penseurs "par l'intérêt qu'il porte à la nature et à la matière"

L'influence inattendue de Jakob Böhme

Les lectures de David König ne le portaient pas spécialement vers la mystique ou l'hermétisme, lui qui lisait plutôt Nietzsche, Marc Aurèle ou Camus. Il confie d'ailleurs que c'est "par accident" qu'il a finit par consacrer une grande partie de sa vie à Jakob Böhme, à commencer par son mémoire de maîtrise.

Venu du fond des âges (XVIè - XVIIè siècles) et d'une région (la Silésie, aujourd'hui entre République tchèque, Pologne et Allemagne) que l'on ne connaît assez mal en France, Jakob Böhme a pourtant influencé les plus grands penseurs: Hegel, Schelling, William Blake, Leibniz, Comenius, Coleridge... Même Balzac en parle! En fait, son influence est aujourd'hui toujours aussi vaste qu'inattendue, il suffit de lire "Méridien de sang" ou "La Route" de Cormac McCarthy (1985) ou encore "L'Empreinte de toute chose", d'Elizabeth Gilbert, qui fait une référence explicite à Jakob Böhme.



une pensée entre mystique, alchimie et ésotérisme chrétien

Jakob Böhme (1575-1624) naît dans un petit village au nord de Prague, qui nous semble au fin fond de l'Europe. C'est pourtant là que s'est déclenchée la guerre de Trente Ans, de 1618 à 1648. Un épouvantable conflit, qui a divisé par deux la population du Saint-Empire romain germanique. Et qu'a donc connu Jakob Böhme.

Une région de penseurs "hétérodoxes", comme le dit David König. Alchimistes, disciples de Paracelse, "penseurs originaux', sectes mais au sens de mouvements religieux protestants qui ne suivent pas tout à fait Luther... La formation de Jakob Böhme - dont on sait qu'il était très pieux" - repose sur ces différentes influences.



Jakob Böhme, La nature et la matière

De constitution trop faible pour être paysan, Jakob Böhme est destiné à la cordonnerie. "Il n'était pas un intellectuel mais un cordonnier, un artisan, un manuel." Ce qui signifie qu'il était attaché au concret des choses. Pour David König, le penseur se distingue des autres "par l'intérêt qu'il porte à la nature et à la matière". "C'est un contresens total de le considérer comme un gnostique." Pour Jakob Böhme, la nature et la matière "c'est ce qui complète l'être".