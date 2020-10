L’accompagnement d’un condamné à mort

Danièle Sirven a enseigné les soins palliatifs et assuré la formation des animateurs dans des associations d’aide aux plus fragiles.

Le mot violence caractérise ses préoccupations et ses engagements en particulier celui de militante de l’abolition de la peine de mort. C’est l’objet de cet entretien centré sur le cheminement spirituel extraordinaire d’un condamné à mort qu’elle a accompagné jusqu’à son exécution au Texas.