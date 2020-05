L'annonce de la maladie, quand la parole peut à la fois blesser et soigner

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Il y a un avant et un après le diagnostic. Avant, c'est le temps de l’innocence, de l’évidence. Et au détour d’une consultation médicale, la vie bascule : quand le médecin annonce au patient qu’il est atteint d’une maladie grave. Une annonce vécue la plupart du temps de manière violente, quelle que soit la façon dont le médecin procède. C’est de cette annonce dont parle le philosophe Martin Dumont, dans un ouvrage intitulé "L’annonce au malade", (éd. PUF). "Ce sont des situations existentielles extrêmement fortes, qui sont instructives pour nous tous", explique le philosophe interrogé par Monserrata Vidal et Pascal David, historien de la philosophie.



quand la parole blesse

Ce qui fait la charge extrêmement forte de cette situation de l’annonce d’une maladie, c’est que la parole, au lieu de réparer et guérir, va porter une blessure. Une annonce qui peut être brutale, escamotée, parfois ratée, alors que " la véritable compassion est un miracle", écrit Simone Weil (dans "L’enracinement"). Les questions affluent … Pourquoi moi ? Apparaissent le sentiment d’injustice et le sentiment d’une "coupure dans son existence", d’être "jeté dans un autre pôle de ma vie et d’être retranché du monde".

"La souffrance est d’emblée relationnelle, elle ne concerne pas que son propre corps. Dans l’expérience de la maladie, il se joue autre chose qui ne peut pas être entièrement ressaisi par les données de la science, même si tout cela est extrêmement important", explique Martin Dumont.

Le langage comme action

"La parole peut à la fois blesser et soigner. Elle doit parfois passer par le fait de blesser pour ensuite soigner". C’est l’hypothèse que développe Martin Dumont dans cet essai accessible à tous, en soulignant que l’origine de la parole est éthique. Une dimension éthique que l’auteur retrouve chez deux philosophes français du XXe siècle, Bergson et Levinas. "Ce qui m’intéresse dans cette situation de l’annonce, c’est la question de la vérité. L’objectif d’une annonce serait de ne pas renoncer à cette vieille idée de la vérité d’un dire, d’une action, d’un accompagnement", précise Martin Dumont.

Émission d'archive diffusée en novembre 2019