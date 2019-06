La fête de la musique à l'institut Rachi

Pour la première fois de son histoire, l'Institut Rachi va participer à la Fête de la musique, le 21 juin à Troyes. Géraldine Roux et ses invités nous présentent cette soirée-concert qui se tiendra dans la cour de l'institut, avec des concerts du collectif les Clés de la scène et le groupe franco-polonais Max Klezmer Band.



Invités : Maître Jean-Baptiste Rougane de Chanteloup, consul honoraire de Pologne à Troyes, Gaëtan Rosciszewski, étudiant à Sciences-Po Paris, Thomas Schauder, professeur de philosophie au lycée des Lombards à Troyes et bibliothécaire à l'institut Rachi.